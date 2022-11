Joven revela el singular baile que hizo su papá para enamorar a su mamá

¡El tiempo no pasó para él! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un padre de familia que mostró el baile con el que conquistó el corazón de su esposa.

Sin duda, existen muchas maneras para ganarse el afecto de la persona a la que quieres. No obstante, a veces la gente hace lo impensado para lograr ese objetivo, tal y como ocurrió en este caso, en el que un hombre le reveló su secreto a su hija.

¿Qué fue lo que hizo? Según las imágenes compartidas en a plataforma, una joven grabó el preciso instante en que su padre —en plena fiesta familiar— mostró el singular baile con el cual pudo enamorar a su madre años atrás.

Seguidamente, la escena no tardó en viralizarse en las redes sociales. Ante eso, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de mensajes para resaltar la capacidad del hombre de no olvidarse dichos movimientos.

“La vieja escuela nunca se olvida, maestro”, “Desempolvando los pasos guardados”, “Los prohibidos”, “Qué flow el del señor”, “Los reales pasos”, “Qué bueno que no se haya olvidado de los viejos tiempos”, “La época de oro la de los 90″, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip ha logrado más de 800.000 visualizaciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @heidigzp.