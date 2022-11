Joven se viste como Sakura por Halloween, pero casi nadie en su oficina se disfraza

Acudir disfrazado a la oficina es algo muy común en Halloween, incluso hay empresas que organizan concursos internos para premiar al mejor disfraz. Algunos trabajadores tienen tantas ganas de ganar que gastan fuertes sumas de dinero en comprar atuendos de su personaje favorito, como ocurrió con una joven que se volvió viral en TikTok.

El video, que fue publicado en TikTok por la usuaria @aireconcreto, nos muestra la peor ‘pesadilla’ que puede vivir un oficinista que invirtió mucho tiempo y dinero en un disfraz por Halloween: que casi ninguno de sus compañeros de oficina haya decidido vestirse, dejándola a ella como el ‘bicho raro’.

“Cuando casi nadie vino disfrazado a la oficina y te tienes que comer tu lunch solita con tu cosplay de Sakura Card Captor”, fue el mensaje escrito por esta joven, cuyo video no tardó en volverse tendencia. Hasta el momento, el clip tiene más de 80.000 reproducciones y unos 16.600 ‘me gustas’.

Aunque la mayoría de usuarios no pudo aguantar la risa por lo sucedido, otros brindaron mensajes de apoyo a la joven. “Usa la carta espejo y ya no estarás sola”, “Esos compañeros no te merecen”, “Igual que Pam en The Office”, fueron algunos comentarios de los usuarios de TikTok.