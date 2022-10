Policía encuentra a gato en una ventana y aprovecha para ‘practicar’ boxeo con él

El video de un gatito compartido en TikTok ha sacado miles de sonrisas a los usuarios de la popular plataforma de internet por mostrar la forma en que un policía decidió ‘enfrentarse’ al minino en un breve torneo de box.

Dos efectivos policiales acudieron a una casa a cumplir su función e investigar un caso. Al llegar encontraron a un tierno minino sentado en el borde de la ventana.

Mientras que uno de los agentes inspeccionaba el lugar para ver si alguien se encontraba en la morada, su compañero de trabajo se entretuvo con el felino y se animó a ‘practicar’ boxeo con el peludito.

El hombre creyó que el animal no le respondería y se quedó asombrado al notar que el michifús también usaría la derecha para defenderse. Las imágenes no tardaron en convertirse en virales y miles de seguidores se animaron a dejar sus divertidos mensajes en la publicación.

“El gato: ‘A mí no me vas a estar buscando pelea’”, “El michi: ‘Cuando quieras; a mí no me dicen por las puras Mataporgusto’”, “Parado y sin polo el michifus”, “Uno quiere estar triste, pero con estos videos no se puede”, comentaron algunos de los usuarios de TikTok.