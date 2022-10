Peruana se enamora de un ‘gringo’ que visitó Tarapoto y luego le dedica un curioso mensaje

¡No lo olvida! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el turno fue de una joven tarapotina, quien dio a conocer que quedó encantada de un extranjero.

Sin duda, el amor tiene muchas formas de presentarse. Por ejemplo, en este caso, una muchacha quedó ‘flechada’ tras conocer a un ‘gringo’ en una fiesta.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, la joven visitó la discoteca “Anaconda” de Tarapoto para pasar un buen rato junto a sus amistades. Sin embargo, no esperó quedar enamorada de un extranjero que llegó a esa ciudad por vacaciones.

Por esa razón, cuando él regresó a su país, ella le dedicó un singular mensaje con una cuota de humor en la red social: “Amor a primera visa”. Ante eso, los cibernautas no dejaron de pasar la oportunidad para escribir cientos de mensajes al respecto.

“Sin miedo al éxito”, “Yo conocí así a un mexicano y también amor a primera vista”, “Lo mismo me pasó con un español”, “Cómo no me pasan estas cosas a mí”, “Ahora ya me dieron ganas de viajar”, fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento, el clip ha sumado más de 200.000 visualizaciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @katerin.saucedo.