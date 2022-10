Novia no se olvida de sus familiares fallecidos y coloca sus fotos el día de su boda

¡Realmente conmovedor! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una novia que sorprendió a toda la comunidad virtual al hacer presente en su boda a sus familiares fallecidos.

Ciertamente, el matrimonio es uno de los eventos más importantes para las personas, por lo que los invitados tienen que ser los más cercanos a ellos. Sin embargo, cuando algunos ya no están con vida, la fiesta no suele ser la misma.

En ese sentido, una recién casada tuvo una brillante idea para solucionar ese problema: colocó las fotografías de sus familiares fallecidos en una mesa para que estén presentes como lo hubieran querido para ese día tan especial.

La escena no tardó en viralizarse en las redes sociales. Ante eso, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de mensajes para resaltar el amor que la joven mostró por sus seres queridos a pesar de que ya no estaban vivos.

“Qué hermoso gesto. Ellos están felices en el cielo, aplaudiendo tu gran momento”, “Qué bonita detalle. Me hizo llorar”, “Es tan lindo y simbólico”, “Eso es honrar a sus ancestros”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

Hasta el momento, el clip ha sumado más de dos millones de visualizaciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @roxypb15, la prima de la novia y quien dio a conocer la historia.