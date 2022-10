No tenía correa para su perrito y utiliza ‘cinta de peligro’ para sacarlo a pasear

Miles de usuarios en TikTok no han parado de reír con un reciente video viral publicado en la plataforma. Se trata de la singular escena que un usuario capturó mientras caminaba por una concurrida avenida en Lima, Perú. ¿Ya lo viste?

Tal como se aprecia en el video, una mujer salió a caminar con su cachorro. Sin embargo, un aspecto en particular llamó la atención de miles: el animal no llevaba una correa como cualquier otro can.

Al parecer, la mujer no habría llevado el sujetador de su perrito o algo habría pasado, puesto que decidió sostenerlo con una ‘cinta de peligro’, la cual es utilizada para limitar el tránsito durante una obra de construcción.

La curiosa acción de la dueña del animal llamó la atención de miles en las redes sociales, principalmente en TikTok. La grabación ya cuenta con miles de likes y reproducciones, pero, sobre todo, divertidos comentarios.

“Al menos lo cuida, eso es importante”, “El perrito bien orgulloso”, Hay que improvisar con lo que se tenga”, “Chiquito, pero peligroso. Ese perrito debe ser muy bravo”, fueron algunos de ellos.