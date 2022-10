Perro se entristece al ver que su mejor amigo se quedó dormido y no salió a jugar con él

Nuevamente, los animales domésticos hacen de las suyas y capturan todas las miradas en las redes sociales. En esta ocasión, se trata de un travieso perrito, el cual protagonizó una curiosa escena cuando salió a jugar como todos los días, pero no encontró a su ‘mejor amigo’.

Según se relata en el video viral de TikTok compartido por @donatelamontana, este perrito acude todos los días a la misma hora a jugar. Para ello, se encuentra con su vecino, otro can que sale a divertirse con él.

Sin embargo, en esta ocasión, el protagonista del video quedó sorprendido al ver que su compañero no salía a jugar con él. La dueña del can se enteró que el amo del otro perrito se había quedado dormido junto a su mascota, por lo que no lo sacó a la misma hora.

En las imágenes se puede ver cómo el perrito mira hacia la casa de su compañero como si estuviese vigilando el momento en el que sale por su ventana. Sin duda, este clip ha logrado conmover a miles en las redes sociales, principalmente en TikTok, donde ya cuenta con más de 53.000 likes.

“El papá escondido queriendo que ya no se junten”, “Son increíbles, los mejores amigos”, “No hay como los amigos de cuatro patas, ellos si saben de lealtad”, fueron algunos comentarios que dejaron los cibernautas.