Joven convence a su novio de visitar el Circuito del Terror, pero se arrepiente: “Traumada quedé”

¡No lo volverá a repetir! Como parte de las celebraciones por Halloween para el próximo 31 de octubre, el Parque de las Aguas presentó su proyecto llamado Circuito del Terror. Por esta razón, una joven convenció a su pareja para que vivieran dicha experiencia juntos. Sin embargo, nada salió como lo esperado y ella dio a conocer el caso en sus redes sociales.

Todo empezó un lunes en el Centro de Lima, puesto que ambos querían aprovechar la poca afluencia de personas que se registra este día. Luego de llegar, se acercaron a los módulos con sus tickets que compraron a 16 soles, con el propósito de estar cerca de los personajes más terroríficos que pueden existir.

Ni bien ingresaron, ella no pudo contener los gritos a consecuencia del susto. De pronto, corrió por los diferentes espacios en busca de la salida porque se arrepintió de su idea. “¡Agárrame! No me sueltes por favor”, expresó a cada rato para evitar que su pareja se alejara de su lado.

Al final, la muchacha se retiró y divulgó la grabación que hizo con su celular en su cuenta identificada como @mariarosar_ en TikTok. Varios usuarios se sintieron identificados con su anécdota, por lo que consiguió un promedio de 223.900 reproducciones que convirtieron su video en tendencia.

“Aún recuerdo la vez que fui con mis amigas y me terminé peleando con la del exorcista”, “Ya no quiero ir”, “Solo el túnel dio miedo, de ahí todo era para tomarse fotos y había demasiada gente”, “Si el del año pasado nos asustaron dos veces, este se ve más bravo”, fueron algunos comentarios.