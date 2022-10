“Si no te conocen, no te van a saludar”: joven da tips a otros venezolanos que han llegado a Perú

¡Quiso dar una mano! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia es un joven venezolano que entendió el modo de vivir de los peruanos y aconsejó a sus compatriotas sobre lo que no deben hacer en nuestro país.

Ciertamente, no es fácil vivir en un país en el que no naciste. Sin embargo, muchos toman la decisión de emigrar por necesidad, por lo que enfrentan un choque cultural que muchas veces ocasiona que se arrepientan de salir de su lugar de origen.

Por esa razón, un joven venezolano que reside en Perú quiso ayudar a sus compatriotas y publicó un clip en redes sociales en el que les explicó qué cosas deben evitar hacer para no tener problemas y los deporten.

En primer lugar, el tiktoker manifestó que, en este país, nadie saluda a una persona a la que no conoce, por lo que no deben pensar que son maleducados ni mucho menos reclamarles algo, para no llegar a una discusión sin sentido.

Además, mencionó que a los peruanos no les gusta dar indicaciones más de una vez, por lo que no se deben sorprenden si es que al repetir algo lo hagan de una manera brusca, ya que es la costumbre.

Finalmente, les aconsejó que no esperen que alguien les dé dinero o algo gratis, pues en Perú las personas cuidan lo suyo y se esfuerzan a diario para conseguir lo que necesitan. Por esa razón, no deben pedir algo, sino buscar trabajo.

Hasta el momento, el video ha conseguido más de 100.000 visualizaciones en TikTok. El usuario que lo publicó fue @senorsarcastico.