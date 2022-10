Perrito ‘tonero’ entra a discoteca, pero seguridad lo atrapa y lo retira en brazos

¡No quería irse! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, un perrito paralizó a decenas de personas al protagonizar una curiosa escena que provocó carcajadas de todos los presentes.

Ciertamente, los animales suelen ser los principales actores de los clips más divertidos de internet. Este es el caso de un can que sorprendió a muchas personas, al aparecer, en un establecimiento nocturno a pesar de estar prohibido su ingreso.

¿Qué fue lo que pasó? Según las imágenes compartidas en la plataforma, durante una fiesta en una discoteca, los ciudadanos presentes quedaron absortos al notar que un perro era retirado del lugar por un miembro de seguridad, quien lo cargaba en brazos.

La escena no tardó en viralizarse en las redes sociales. Por su parte, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes por lo sucedido. Asimismo, alegaron por el animal y manifestaron su tristeza porque no lo dejaron festejar.

“Pero él solo quería perrear”, “¿Por qué lo sacaron?”, “Pero si él pagó su entrada”, “Firulais se pasó de copas y lo sacaron”, “¡Suéltenlo! Él no hizo nada”, “Ya nadie se puede divertir en estos tiempos”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

Hasta el momento, el video ha alcanzado más de 90.000 reproducciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue @rahue_alto_osorno.