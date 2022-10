Dueño engaña a sus perritos con máquina de cortar pelo y sus reacciones son sorprendentes

Los perros y gatos son los engreídos del hogar. Sin embargo, nunca están exentos de que sus dueños les hagan una pequeña broma. En esta oportunidad, un usuario de TikTok decidió engañarlos con una máquina de cortar pelo y no pensó que estos reaccionarían al punto de gritar del susto.

Se trata de un video subido por Patrick Barnes (@patrickbarnes), un reconocido tiktoker que cuenta con 2,5 millones de seguidores y que saltó a la fama debido a su entretenido contenido con sus mascotas de protagonistas.

PUEDES VER: Perrita hurga entre las cosas de su dueño y se topa con una bomba de humo color azul

En esta oportunidad, el video enfoca a sus dos canes, un siberiano y un poodle, a los cuales engañó al pasarles, supuestamente, una máquina de cortar pelo prendida.

A pesar de que esta estaba apagada, el dueño tomó un aparente mechón de pelo y se lo mostró a los perritos. Seguido a esto, la reacción de ambos fue muy entretenida porque ladraron y pusieron una cara de susto e indignación.

En la publicación no faltaron las risas y los internautas se sumaron a este divertido episodio. “El primero: ‘Mi pelo’. El segundo: ‘¿Qué hiciste?’”, “No sé si fue el hombre el que gritó o el perro”, “Hasta yo me asustaría”, “Así me pongo yo cuando me tocan el pelo”, fueron algunos comentarios de la publicación.

PUEDES VER: Albañil encuentra edificio de 7 pisos recién construido y alerta que no tiene base

Joven despierta bajo los efectos de la anestesia y se emociona al saber que tiene una familia

Se trata de un video subido por la cuenta de Twitter @ceciarmy, que tiene más de 745.000 seguidores. En el clip aparece un joven en una clínica y en aparente estado de dicho fármaco porque no puede hablar y se encuentra desorientado.

Junto a él está su padre, el cual le hace una serie de afirmaciones respecto a su vida. Luego de algunas preguntas, el joven se emocionó al saber que tenía una mamá, un papá y dos hermanas. Su respuesta fue muy alegre, al punto de que no podía lidiar con su felicidad y aparecía muy cerca de las lágrimas.