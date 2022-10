Osito Perú revela en una trasmisión cuánto puede ganar en un día: “Hoy me hice 4.000 soles”

Osito Perú se ha convertido en uno de los tiktokers más polémicos de nuestro país. Si bien este personaje empezó haciendo bailes en la red social, sus videos se han direccionado a los ASMR, que significa ‘Autonomous Sensory Meridian Response’, lo que puede traducirse como Respuesta Sensorial Meridiana Autónoma. Este tipo de contenido es considerado como un fenómeno biológico que, según especialistas, provoca placer cuando escuchas y/o visualizas algo que satisface a tu cerebro. Osito Perú, por su parte, se ha convertido en un especialista en esta materia.

A pesar de que existe gran variedad de creadores de contenido con ASMR, Osito Perú se ha convertido en uno de los favoritos a nivel sudamericano.

Por si fuera poco, él mismo ha contado en una de sus transmisiones que las cifras que ha recaudado en TikTok son realmente sorprendentes y ascienden a los cuatro dígitos por día.

En uno de sus recientes clips se le escucha al peruano explicar que antes de empezar a hacer videos él tenía poco dinero en su cuenta bancaria, pero que ahora puede generar el doble y más en un solo día de transmisiones.

“Hoy día me he hecho 4.000 soles y en ese entonces tenía en mi cuenta 2.500 soles, incluyendo mi liquidación, que era de 2.000. O sea, solo tenía 500 soles ahorrados. Hoy día he hecho en vivo como 10 horas, por eso es que me ha ido muy bien”, se le escucha decir al peruano.