Mototaxista ayuda a obreros para subir arena hasta el tercer piso de una casa

¡Nos sobra ingenio! Desde hace algún tiempo, hemos visto diversos videos protagonizados por obreros que han sacado más de una sonrisa a los usuarios en redes sociales. Esta vez, un grupo de ellos destacó por su singular plan para subir una gran cantidad de arena que pertenecía a una construcción. Sin embargo, lo que llamó la atención fue que contaron con la ayuda de un mototaxista.

Al parecer, una familia contrató sus servicios para culminar el último piso de su vivienda. Por esta razón, debían buscar la manera de llevar los materiales sin problemas. Debido a que eran muy pesados, armaron una improvisada polea con trozos de madera.

Desafortunadamente, no era suficiente y se comunicaron con un conductor, quien era dueño de una mototaxi. Fue entonces que le amarraron una cuerda en la parte trasera de su vehículo, con el propósito de que pudiera elevarlo.

Cada vez que llenaban el balde, él debía avanzar de forma lenta para hacerlo llegar hasta su compañero ubicado en el tercer nivel. Esta acción la repitieron en varias oportunidades hasta terminar todo el trabajo.

Un transeúnte detuvo su caminata cuando se percató de la escena, por lo que no dudó en grabarlo con su celular. “El peruano no domina el mundo porque no quiere (…) cuando la mente trabaja, el cuerpo no tiene por qué cansarse”, comentó tras divulgarlo en su cuenta identificada como @huguitorodriguez0 en TikTok.