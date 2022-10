Lorito bota a perro de su casa y muestra su risa de villano tras su ‘hazaña’

Miles de usuarios no han parado de reír con un reciente video viral subido a Facebook y otras redes sociales. ¿De qué se trata? Un lorito fue captado mientras hacía de las suyas con la mascota de su dueño. Las imágenes han desatado risas entre los cibernautas.

El video compartido por Jotta Viana ha conseguido más de 300.000 reproducciones en Facebook. En el clip se puede ver cómo el perrito de la familia descansa dentro de su pequeña casa.

En un momento, el travieso loro se acerca e ingresa a su vivienda. Da unos gritos y espanta al can para que se vaya de allí. Logra su cometido, el perrito se va corriendo asustado y el ave muestra su satisfacción con una macabra risa, como si fuera el villano de la escena.

PUEDES VER: Española muestra a su hija cómo es un quinceañero en Latinoamérica y niña queda impactada

Estas imágenes fueron captadas por el dueño de los animales, quien no dudó en compartir el video en las redes sociales. Miles de usuarios no tardaron en dejar sus reacciones en el clip. Los divertidos comentarios no tardaron en aparecer.

“El gatito solo mira lo que pasa, hasta parece que le tiene miedo”, “Pobre perrito, acabó desplazado de su propia casa”, “Con amigos así, para qué enemigos”, fueron algunos de ellos.