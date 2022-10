Pareja hace fiesta para revelar el sexo de su bebé, pero todo termina en un incendio

¡Cundió el pánico! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el turno fue de una pareja de influencers que se llevó el susto de su vida tras realizar una fiesta para revelar el sexo de su bebé sin imaginar el desenlace.

Ciertamente, el nacimiento de un hijo es uno de los acontecimientos más importantes en las vidas de las personas. Por esa razón, los futuros padres no escatiman esfuerzos ni gastos en realizar ceremonias para dar a conocer el género del nuevo integrante de la familia.

Sin embargo, a veces no todo sale como uno espera, tal y como ocurrió en este caso en el que un momento agradable se transformó en una situación de pánico en la que los invitados pensaron que todo terminaría en tragedia.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, Jenni Alarcón y Lucas Motta, una pareja de influencers de Brasil, celebraron juntos al saber el sexo de su bebé cuando las letras gigantes lanzaron humo color rosa.

No obstante, la alegría no duró mucho tiempo porque, a los segundos, notaron que había iniciado un incendio detrás de ellos. Y, a pesar de que se llegó a controlar el fuego, el incidente no tardó en viralizarse en redes sociales.

Hasta el momento, el clip ha logrado casi 5 millones de visualizaciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @jennialarcon.