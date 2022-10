Lleva a su perrita al doctor porque estaba cojeando, pero descubre que solo era un berrinche

A través de TikTok se ha sido compartido un video que ha hecho reír a miles en diversas redes sociales. Se trata de la curiosa conducta de una perrita, la cual ha sorprendido por mostrarse en una curiosa situación para llamar la atención de su dueña.

Tal como se aprecia en el material audiovisual compartido por @mjosemoli, una joven vio muy mal a su perrita, que estaba cojeando de una de sus patas delanteras. Al notar esta conducta, la mujer decidió llevarla al veterinario para que puedan revisarla.

Los especialistas le hicieron varias pruebas y radiografías. Si embargo, todo procedimiento fue en vano, ya que descubrieron que la perrita no tenía absolutamente ninguna lesión. Al parecer, la cachorra solo habría querido hacer un berrinche y finalmente se fue a casa caminando sin problemas.

“Drama queen”, es como ha descrito la joven a su mascota en este video viral. Tras compartir el curioso clip, más de 215.000 usuarios han dejado ‘me gusta’, además de divertidos comentarios.

“Mi perrito hizo lo mismo y también lo llevamos y no era nada”, “Ya me imagino cuánto salió la cuenta con el doctor por nada”, “Pensé que no había peores que el mío”, fueron algunos de ellos.