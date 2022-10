‘Chilindrina de Huacho’ se encuentra con su doble en una discoteca y tienen tenso momento

¡Por fin se vieron las caras! La ‘Chilindrina de Huacho’ ha vuelto a protagonizar un video viral en TikTok. En esta ocasión llamó la atención a más de uno al ser captado junto al joven que interpreta al mismo personaje.

Ciertamente, Alex Brandon ha conseguido gran relevancia en la farándula nacional desde que decidió bailar para animar diversos shows. Sin embargo, no todo ha sido bueno, ya que actualmente es comparado con un muchacho que suele hacer un trabajo similar en el norte del Perú.

Al parecer, al huachano no le gustó tener competencia, puesto que fue visto en la discoteca Naiah de Chiclayo mientras tenía un cara a cara con su imitador. Incluso, lo llevó de la mano hacia un lugar alejado para hablar a solar.

Si bien no se supo qué fue lo que conversaron, el momento no tardó en viralizarse en las redes sociales. Ante eso, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes al respecto.

“Me recordó a cuando Mayimbu se encontró con su doble”, “De la mano van a pagarle la multa al original”, “Mejor, así se dividen la demanda”, “¿Existe el multiuniverso?”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

Hasta el momento, el clip ha conseguido más de 2 millones de reproducciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue @alexaru29.