Novios celebran su boda a lo grande y sus invitados llegan con transferencias de 1.000 soles

Miles de usuarios en las redes sociales han quedado fascinados al ver un reciente video viral compartido en TikTok. Estas imágenes tienen como protagonista a una pareja de recién casados que festejaron su boda con una gran fiesta. Lo que más llamó la atención fue la cantidad de regalos que recibieron.

Las bodas puneñas se caracterizan por ser muy pintorescas y, sobre todo, por los regalos que reciben los novios, ya que estos suelen ser bastante llamativos y costosos. Van desde terrenos y animales hasta fuertes sumas de dinero en efectivo.

En esta ocasión, se ha vuelto viral el preciso momento en el que unos recién casados reciben los regalos de sus invitados. Todos se acercaban en filas con unas gigantografías. Estas llevaban impreso el comprobante de transferencia realizado a la pareja.

Los montos iban desde los 1.000 soles y hasta algunos habían realizado el pago por yape de 200 soles. La suma debe haber sido cuantiosa, pues, además, hubo quienes llevaron dinero en efectivo.

Las imágenes de este momento se volvieron tendencia en TikTok y otras redes sociales, donde ya cuentan con más de 156.000 likes, además de curiosos comentarios. “Yo quiero todas esas transferencias”, “Por eso me dijeron que me case con un huancaíno”, “Mi destino no está en Lima”, fueron algunos de ellos.