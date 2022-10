Perrito es castigado y hace caras graciosas al escuchar los regaños de su dueña

Las redes sociales se han convertido en uno de los espacios en los que abunda gran cantidad de contenido sobre mascotas. En su mayoría, son perros y gatos los que se llevan las miradas de los internautas. En TikTok, por ejemplo, esto se ha evidenciado con un reciente viral que ha llamado la atención de los amantes de los animales. Se trata de un perrito casero, el cual tuvo una peculiar reacción al ser regañado por su dueña.

Se trata de un video subido por @makeupsaldana, una usuaria que pudo capturar el momento en el que su madre se encontraba llamándole la atención a su perrito por haber hecho una travesura en la casa.

PUEDES VER: Payaso llega a animar fiesta en un barrio, pero se encuentra con 3 toldos y no sabe a cuál ir

Todo indica a que a los perros, al igual que los humanos, no le gusta recibir regaños de otras personas; sin embargo, al no poder ladrar ni responder, no tuvo mejor reacción que hacer caras extrañas en son de protesta.

A la fecha, este video viral ha conseguido más de 2.8 millones de ‘me gusta’ en la red social y alrededor de 14 millones de visualizaciones.

En los comentarios, muchos usuarios estuvieron en contra de la reacción de la dueña, quien gritó a su mascota; no obstante, muchos otros dijeron que estaba en lo correcto al educar a su mascota de esa manera. Sin embargo, quien se llevó la atención de los internautas fue canino, debido a sus expresiones.