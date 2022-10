Peruana cuenta cómo logró subir y terminar al lado de Daddy Yankee en su concierto

¡Queríamos ser ella! Daddy Yankee se presentó el 18 y 19 de octubre en nuestro país, como parte de su gira llamada “La última vuelta world tour”. Por esta razón, hubo algunos que tuvieron la suerte de tenerlo cerca y abrazarlo. Ese fue el caso de Consuelo, quien contó su experiencia a través de TikTok luego que se convirtiera en la envidia de todos.

Todo comenzó cuando sus amigas dieron a conocer el preciso momento en que la vieron arriba del escenario que armaron en el Estadio Nacional. Fue entonces que ella grabó un video para relatar de cómo la contactó el staff y lo que sucedió detrás.

La peruana comentó que se ausentó por unos minutos y dejó su sitio en zona platinum, debido a que quiso ir a los servicios higiénicos. Sin embargo, tuvo unos inconvenientes a consecuencia de las largas colas que se registraron aquel día.

Ella sabía que ya no iba a poder estar con sus compañeras, por lo que tomó la decisión de permanecer en la puerta de salida hasta el final del show. De pronto, una persona desconocida la llamó y la llevó a un lugar donde había un total de ocho asistentes.

Sin entender lo que pasaba, Consuelo firmó un contrato de cinco hojas que le prohibía besar, tocar y demás al intérprete de ‘La gasolina’. Después, un trabajador le entregó un accesorio con luz en forma de la letra D.

En ese momento, se cruzó con el ‘Big Boss’ y solo atinó a calmar sus nervios porque los agentes de seguridad no querían que se moviera. Pero, él se aproximó para tener un tierno gesto. “Hola, preciosa”, le dedicó a la joven frente a los presentes.

“Uno de la organización dijo ‘tienen cinco segundos’ (…) Mientras subía yo decía ‘mis amigas no lo van a creer’. Entonces subí y ver todo el escenario fue alucinante. El público era demasiado hermoso. Me quedé parada, estaba muerta en vida, creo. Y Daddy agarra y me dice ‘eres tímida’ (…) ‘el escenario es tuyo’ y me abrazó. Eso fue todo”, expresó.

Por otro lado, la joven divulgó las imágenes en su cuenta identificada como @consueloarrom en redes sociales. Ahí, ya alcanzó un millón de reproducciones que la volvieron tendencia en cuestión de horas.