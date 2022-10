Perrito es intervenido por fiscalizadores municipales por ‘estacionarse’ en un lugar prohibido

¡Atraparon a Firulais! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un perrito ‘intervenido’ por fiscalizadores al estar dentro de un auto en una zona prohibida.

Ciertamente, los animales suelen ser los actores principales de los clips más graciosos de internet, pues sus divertidas acciones sacan más de una sonrisa. Este es caso de un can que llamó la atención de toda la comunidad virtual al ser ‘multado’ por trabajadores municipales.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, el perrito de raza pitbull estaba tranquilamente ubicado en el asiento del conductor de un automóvil. Sin embargo, como el vehículo estaba estacionado en medio de la pista, un par de fiscalizadores se acercaron para, aparentemente, colocarle una papeleta.

Grande fue su sorpresa cuando se dieron cuenta de que en el carro solo había una mascota, la cual se puso nerviosa al ver a los hombres. En ese instante, un transeúnte pasó por el lugar y registró el suceso para posteriormente publicarlo en redes sociales.

Por su parte, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de hilarantes comentarios al respecto: “De cuántas croquetas estamos hablando”, “Se le ve preocupado a Firulais. Creo que no tiene licencia de conducir”, “Los inspectores no perdonan nada”, “Salvando de la multa al dueño”.

Actualmente, el video ha conseguido más de 300.000 visualizaciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue @teven19.