Daddy Yankee en Lima 2022: mujer fue al baño y terminó en el escenario abrazando al ‘Big Boss’

¡Su día de suerte! Un nuevo video viral ha aparecido en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una mujer que fue al concierto de Daddy Yankee en Lima sin imaginar que tendría una experiencia que jamás olvidará.

Ciertamente, la llegada del artista puertorriqueño al Perú —en el marco de su gira “La última vuelta”— desató la locura en sus fans, ya que era la última oportunidad para verlo en vivo antes de su retiro de los escenarios.

Este ha sido el caso de Consuelo, una fan que acudió con sus amigas al show del ‘Big Boss’ en Estadio Nacional. No obstante, a diferencia de ellas, tuvo la oportunidad de subir a la tarima y abrazar al cantante para sorpresa de todo el público.

Ante eso, sus amistades gritaron de emoción y grabaron el momento para subirlo a las redes sociales. Asimismo, los cibernautas compartieron esa sensación y la felicitaron por la suerte que tuvo.

“Que me diga cómo hizo. Yo fui al baño y ya no pude regresar adelante”, “En la vida soy Consuelo: voy al baño y pasan muchas cosas”, “Voy al baño y de repente me hago presidente”, “Ese abrazo lo sentimos todas las peruanas”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

Hasta el momento, el clip ha acumulado más de 300.000 reproducciones y la usuaria que lo publicó fue @dtmyproject, quien es una de las amistades que estuvo con Consuelo.