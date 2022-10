¡La novela continúa! Laura le responde a Javier: “¿Me vas a decir que era Photoshop?”

¡Hay segunda parte! Luego de que varios mensajes gigantes en toda la capital de México de un hombre misterioso hacia una mujer llamada Laura se hicieran tendencia en redes sociales, los ciudadanos quedaron atónitos al ver que hubo respuesta.

Ciertamente, hace semanas se aprecian los paneles que dicen lo siguiente: “Perdóname, Laura. Fui un idiota”, “Me quedé en ese hotel para no manejar de noche”, “¿Puedes desbloquearme? Necesito hablar contigo”. Sin embargo, ella no se quedó callada.

Según las imágenes que se compartieron este fin de semana en Facebook, Twitter, TikTok, etc., la supuesta Laura le respondió a su exenamorado arrepentido. No obstante, lejos de perdonarlo, le dejó claro que no sería fácil conseguir que retomen la supuesta relación.

“Me vas a decir que era Photoshop, Javier?”, “Expresarte es tu derecho, pero esto no es romántico”, “No, Javier. Esto no se arregla con una chela”, fueron algunos de los mensajes que le dedicó la mujer a vista de miles de personas.

Además, el formato esta vez cambió, pues antes los anuncios fueron de color blanco con letras negras, mientras que los nuevos tienen fondo negro con palabras blancas, pero en ambas se utilizan el nombre de la otra persona.

Hasta el momento, no se sabe con exactitud si lo visto en la Ciudad de México es real o se trata de una campaña de marketing. El programa “Zea” de México hizo una recopilación de todas las respuesta que hizo Laura en la ciudad.