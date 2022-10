Le pide a su barbero que le haga el corte de Daddy Yankee y el resultado no fue el que esperaba

El último martes 18 de octubre, Ramón Luis Ayala Rodríguez, conocido artísticamente como Daddy Yankee, llegó a Lima para ofrecer su tour de despedida artística. Esto causó mucho furor por parte de sus fanáticos, quienes no dudaron en buscar su vestimenta y arreglar su look en honor al ‘Big Boss’, con tal de parecerse lo más posible a su ídolo. No obstante, para un peruano, el resultado de su cambio de apariencia fue catastrófico.

Se trata de un video subido por un usuario llamado Miguel Ángel, en donde se observa cómo es que alguien llega a su barbería de confianza para pedir el corte de su reggaetonero favorito, Daddy Yankee.

Uno de los especialistas le aseguró que sí podrían replicar el peinado con total seguridad, a lo que el joven aceptó.

Tras algunos minutos de haber empezado el corte se puede ver cómo es que el resultado fue un completo fracaso, pues el excesivo trazo habría hecho que el peinado llegue hasta la frente del fanático.

En los comentarios, los usuarios han entrado en ciertas discrepancias, porque algunos aseguran que este video se trataría nada menos que de una broma y no de un accidente.

“Igualito a Daddy Yankee”, se lee en la descripción del video con más de 711.000 reproducciones y 16.000 ‘me gusta’ desde su publicación en la famosa red social.