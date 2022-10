Joven hace creer a su gato que se come los desechos del arenero y felino tiene curiosa reacción

Una vez más, las redes sociales han servido para mostrar ocurrentes escenas a los cibernautas. En esta ocasión, se trata de la inusual broma que una joven le hizo a su mascota. Ella fingió que estaba comiendo los restos de su arenero y dejó a su gatito sumamente impresionado. Las imágenes han generado diversos comentarios en TikTok.

A través de la cuenta de TikTok @dontstopmeowing, una mujer compartió a sus seguidores cómo engañó a su gatito para ver su reacción. “¿Qué pasaría si me ve comiendo de su arenero?”, se preguntó.

Para averiguarlo, fue a la cocina y preparó un pastel, el cual deshizo para darle la forma de arena para gatos. Echó todo el contenido en un arenero nuevo y limpio y agregó pequeñas porciones de manjar que simulaban ser las heces del animal.

Colocó el recipiente en el lugar de siempre y esperó a que su mascota se acerque. Cuando el gato estuvo presente, la muchacha cogió una cuchara y comió de los ‘desperdicios’. El felino quedó impresionado al verla y solo atinó a irse corriendo de la escena.

El video generó miles de reacciones en TikTok, además de divertidos comentarios. “Incluso sabiendo que no es popó de verdad, no puedo verla comiendo eso”, “Solo espero que el arenero y la palita sean nuevos también”, “De todas maneras, no me lo comería”, fueron algunos de ellos.