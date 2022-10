Quinceañera hace su ingreso con tierna melodía, pero anuncio publicitario arruina el momento

Celebrar la fiesta de 15 años es uno de los momentos más importantes para una adolescente. Por ello, las familias se esmeran en realizar un evento inolvidable, ya sea en un gran salón o en su propia casa, puesto que esta fecha no puede pasar desapercibida. Sin embargo, los imprevistos tampoco faltan.

Esto fue lo que le ocurrió a una joven que festejaba su quinceañero en casa. Todos los invitados estaban listos para esperar el ingreso de la muchacha. Ella entró al salón con un vestido rosa acompañada de su papá, quien la llevaba de brazo.

Para este momento eligió la icónica canción “Quinceañera” de Thalía. Todo iba bien, hasta que la música se cortó y comenzó a sonar un anunció publicitario. Esto arruinó por completo su entrada, debido a que nadie supo cómo solucionar el incómodo momento y ella solo se quedó esperando a que la publicidad termine y pueda seguir sonando el tema musical.

“Todo iba bien hasta que lo arruinó el comercial”, fue la descripción del video que ya acumula miles de ‘me gusta’ en TikTok. Como era de esperarse, las imágenes se hicieron tendencia en las redes sociales y recibieron todo tipo de comentarios.

“Cuando no quieres pagar al DJ”, “Al menos hubieran descargado el Spotify hackeado”, “Más risa me da escuchar a los que se ríen en la fiesta”, “Tengan por seguir que no olvidará su quinceañero”, fueron algunos de ellos.