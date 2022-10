Joven lleva a su perrito al estadio Monumental de Chile para alentar al Colo Colo y escena cautiva

No cabe duda de que los animales pueden llegar a convertirse en el mejor amigo de los seres humanos, sobre todo si se habla de los perros. Estos son capaces de compartir intensos momentos al lado de sus cuidadores y así lo demostraron unas imágenes que ya han dado la vuelta al mundo.

Se trata de la tierna escena que protagonizó un joven al lado de su fiel amigo. Se acercaba una disputa entre el Colo Colo y la Universidad de Chile en el estadio Monumental de Santiago, cuando el recinto decidió recibir a los hinchas del Cacique para un evento.

Un fanático del club no dudó en adquirir entradas para asistir al cotejo, pero no fue solo, puesto que decidió llevar a su mascota con él. La presencia del animal llamó la atención de decenas a su alrededor, quienes se entusiasmaron al ver al can cargado sobre los hombros de su amo mientras ‘alentaba’ a su equipo.

PUEDES VER: Hombre aprovecha que aparece un camión cisterna para tomar una ducha en plena vía pública

La simpatía del perrito y la ternura de esta escena quedaron registradas en imágenes que pronto se volvieron tendencia en las redes sociales, sobre todo en TikTok, plataforma en la que fueron publicadas.