Sibenito denuncia el robo de sus animales en la granja de su familia: “No llores, papá”

¡Lo peor que le pudo pasar! Sibenito vive uno de los momentos más difíciles de su vida. En esta ocasión, a través de un nuevo video viral de TikTok, denunció el robo de sus animales en la granja que tiene junto a sus padres en Ancash.

“En el campo se vive de la granja y la agricultura, mis padres siempre han criado pato, pavos, gallinas, pero esta vez nos han dejado sin nada (...) hay plumas, el pato está solito”, declaró el consternado influencer mientras inspeccionaba el lugar.

Además, su mamá, Yolanda Osorio, se mostró totalmente indignada por lo sucedido: “El pavo echado se los han llevado, desgraciados. Acá está el rastro”. Asimismo, el padre no pudo soportar la situación y rompió en llanto.

PUEDES VER: Joven suizo prueba comida peruana por primera vez y tiene impensada reacción

Ante eso, el tiktoker lo trató de calmar: “No llores, papá, no llores”. Sin embargo, a pesar de todo, no les deseó el mal a los delincuentes: “Solo diré que el mundo da vueltas y que Dios perdone a las personas que hicieron esto”.

Por su parte, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para motivar a Sibenito y que no se sienta solo: “Pido justicia al universo. Miles de bendiciones”, “Tú vas a recuperar todo lo que has perdido. Van a salir adelante”, “Me dolió ver llorar a tu papá”, “Esas personas tarde o temprano la van a pagar”.

Como se sabe, Sibenito se dedica a la creación de videos para TikTok en Ancash desde la pandemia por la COVID-19, que fue cuando tuvo que volver de Lima por la complicada situación.