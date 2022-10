Joven lleva a su perrito a que lo bañen en ruda para que se le vaya la mala suerte

¡Le quitaron las malas vibras! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un singular perrito. El can fue llevado por su dueño a un mercado para que le practiquen un ritual que, usualmente, se aplica en humanos.

Ciertamente, los animales suelen ser los actores principales de los clips más divertidos encontrados en internet. En este es el caso, el curioso animalito fue captado en una situación poco común.

¿Qué fue lo que pasó? Según las imágenes compartidas en la plataforma, un joven llevó a su perro a un puesto de mercado para que le hagan un baño de ruda con la intención de que se le vaya la ‘mala suerte’.

Ya que esto no es algo popular entre las mascotas, el momento no tardó en viralizarse en las redes sociales. Así, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir hilarantes mensajes. Asimismo, mencionaron que consideran importante que los ‘engreídos de la casa’ pasen por estos rituales.

“Para que tenga suerte en el amor”, “¿No le quiso leer la pata también?”, “Ellos también necesitan su limpia”, “Ellos recogen las malas vibras”, “Ellos también son importantes”, “El amor de padre”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

El video ha superado el millón de reproducciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @natafresa.