Perro no se puede ir a dormir sin abrazar a su peluche favorito y escena conmueve

Sin duda, los animales domésticos se han convertido en los principales protagonistas de las redes sociales. Con sus ocurrencias, travesuras y gestos se roban todas las miradas y cautivan a miles de usuarios todos los días. Esta vez, un tierno perrito ha tocado el corazón de varios cibernautas por su singular forma de dormir. El clip ya es viral en TikTok.

En el video compartido por la página de TikTok @eros_el_pitbull, se puede ver cómo el can se acuesta en su cama y se alista para dormir. Sin embargo, no deja de sostener a su juguete favorito: un pequeño peluche de tigre.

El dueño de este can no dejó pasar la oportunidad y grabó a su perrito mientras abrazaba a su peluche y se acurrucaba junto a él para poder descansar tranquilo. Sin duda, estas imágenes no tardaron en llamar la atención de una gran cantidad de usuarios.

“Con tigrito”, se lee en la descripción del video que ya acumula más de 250.000 likes en TikTok. Como era de esperarse, los comentarios no tardaron en aparecer. “¿Y quién cuida la casa?”, “Luego dicen que son peligrosos, cuando son pura ternurita”, “Se nota a leguas que es una raza peligrosa, peligrosamente encantador”, fueron algunos de ellos.