Husky jala de la correa a su ‘amigo’ para evitar que pelee con manada de perros

Los animales no dejaran de sorprender a los humanos por sus extraordinarios comportamientos, como los protagonistas de este nuevo viral que ha dejado asombrados a los seguidores de TikTok.

A través de una publicación realizada en la cuenta @Meetyoupet se mostró el preciso instante en que un grupo de perros estaban en una colina. Todo marchaba bien hasta que, de pronto, dos de ellos empezaron a gruñirse como inicio de una pelea.

No obstante, un can de raza husky dejó atónitos a los cibernautas, pues intentó evitar la pelea jalando por la correa a su compañero de aventuras. Así como lo lee, el canino no quería que su amigo saliera herido en la disputa con los otros peluditos y comenzó a tirar por la soga a su socio de cuatro patas.

El maravilloso clip ha logrado más de 39 millones de visualizaciones y miles de comentarios de los cibernautas, por la curiosa reacción del animal.

“Los perros querían ejercer dominio del territorio”, “El golden le perdonó la vida”, “Los golden son peleadores cuando les buscan”, “El husky: ‘lo vas a matar, perro’”, fueron algunas reacciones a la publicación de TikTok.