Hombre deja en shock a su esposa tras sorprenderla con coreografía de reguetón el día de su boda

¡La hizo gritar! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un joven que quiso sorprender a su reciente esposa al realizar un baile que la dejó totalmente en shock.

Ciertamente, es muy común ver que los novios ejecutan coreografías junto a sus amigos el día de su boda. Sin embargo, algunos destacan más que otros por los innovadores pasos que presentan, tal y como en este caso.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, el joven, con apoyo de otros hombres, efectuó un coordinado baile al ritmo del tema “Envolver” de la cantante Anitta el día de su matrimonio. Ante eso, su esposa soltó algunos gritos por la emoción al ver esa escena.

El momento no tardó en viralizarse en las redes sociales y, por su parte, los cibernautas aprovecharon la oportunidad para escribir cientos de mensajes. Asimismo, resaltaron la actitud que tuvo el esposo para sorprender a su pareja.

“Me encantó la reacción de ella”, “Más que un baile, veo a un novio que planeó y ensayó para darle gusto al amor de su vida”, “Si no es así no quiero nada”, “Les salió espectacular”, “Estas cosas me hacen creer otra vez en el amor”, fueron algunos de los comentarios.

Actualmente, el clip ha acumulado más de 23 millones de visualizaciones en TikTok y el usuario que lo publicó fue @vicshowperu.