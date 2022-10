Perrito toma las pastillas para descansar de su dueña y se queda dormido todo el día

Para quienes tienen mascotas en casa y deben salir a cumplir responsabilidades, tales como estudiar y trabajar, resulta complicado estar siempre pendientes de sus ‘amigos de cuatro patas’, ya que estos pueden cometer todo tipo de travesuras. Esto fue lo que ocurrió con un can, el cual se comió unas pastillas que eran de su dueña mientras nadie lo veía.

A través de la cuenta de TikTok @dukegolden3 se dio a conocer el hecho. La dueña del perrito salió de casa y dejó sola a su mascota. Cuando llegó, se dio con la sorpresa de que el animal había tomado un blíster de pastillas para dormir y se llevó dos píldoras al hocico.

La joven no supo qué hacer y se quedó cerca de su perrito para ver cómo se comportaba. Según reseña la autora del video, todo iba bien hasta que en un momento el perrito se quedó profundamente dormido.

PUEDES VER: Pareja de recién casados recibe un terreno como regalo de bodas y miles quieren obsequio similar

Pasaron varias horas y el can no despertaba, hasta que los fármacos, al parecer, acabaron con el efecto. El perrito despertó de una profunda siesta y el hecho no se trató de más que un simple susto.

Pese a que el incidente no pasó a mayores, la joven utilizó su caso para prevenir a muchas personas sobre el cuidado que deben tener con sus mascotas, ya que, al quedarse solos, están expuestos a muchos peligros.

“Tengan mucha precaución con sus perritos. Gracias a Dios no pasó a mayores”, se lee en la descripción del video que acumula más de 8 millones de reacciones en TikTok.