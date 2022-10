Miraflores: vecinos se escandalizan por familia que tendió ropa en balcón y son troleados

Facebook cuenta con una gran cantidad de comunidades en las que los usuarios pueden agruparse para distintos fines, ya sean educativos, laborales o cívicos. A través de este tipo de páginas, los internautas interactúan entre sí y ofrecen algunos datos relevantes a su colectividad. En Miraflores, por ejemplo, existe una en la cual los vecinos presentan sus reclamos sobre el distrito y lo pueden hacer incluso de una forma anónima. Sin embargo, una reciente queja ha causado mucha conmoción en los cibernautas.

Se trata de un post en la cuenta de Facebook Salvemos Miraflores. En esta misma, se puede ver que, hace un día, un vecino hizo una publicación en la que denunció que, en su cuadra, un inquilino ha colgado su ropa a la vista de las demás personas.

Esto le resultó muy incómodo al morador, quien responde a las iniciales G. F., puesto que hizo la denuncia bajo anonimato. Por su parte, el habitante exhorta a las autoridades a tomar cartas en el asunto, ya que contó que esto molesta la vista de los demás.

“Día y noche, y es en la calle Buenos Aires 123, esquina con la cuadra 1 de José González. Quisiera saber dónde puedo acudir porque ya no se puede. Eso viene pasando hace tres semanas. Eso me parece un departamento alquilado. Estamos en una zona residencial y creo que podrían ponerlo en algún lugar que no moleste la vista de los vecinos. ¿Qué reglamento hay contra eso?”, se lee en la publicación de Facebook.

Esta queja ha generado muchas reacciones en el post, en el que otros internautas miraflorinos y de otros distritos se pronunciaron en contra de este reclamo.

“Lo que si debe estar prohibido es que tomen fotos a los departamentos, dónde está la privacidad”, “En todas las ciudades del mundo se cuelga ropa en los balcones. Aquí, por ejemplo, en Lisboa.”, se lee en los comentarios.