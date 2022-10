Perrito se hace viral al tener peculiar reacción al ver a Darth Vader en la televisión

¡No lo soportó! Un nuevo video se ha hecho viral en redes sociales. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un tierno perrito que cautivó a la comunidad virtual con su peculiar reacción al ver a Darth Vader por televisión.

Ciertamente, las películas de “Star Wars” han marcado un antes y después en el cine, puesto que ha conseguido fans en todo el mundo. Sin embargo, no todos toleran sus producciones, como lo demostró este can al mirar a uno de los personajes principales de la franquicia.

¿Qué fue lo que pasó? Según las imágenes compartidas en Twitter, el singular perro estaba echado plácidamente en el sofá, pero cuando vio a Darth Vader en televisión se llenó de temor y huyó despavorido del lugar.

Por su parte, los cibernautas no tardaron en escribir cientos de hilarantes mensajes acerca de lo sucedido. Asimismo, mostraron toda su ternura por el comportamiento que tuvo la mascota al ver al padre de Luke Skywalker.

“Qué lindo. Se quedó escondido atrás del sofá”, “Yo también me asustaría igual”, “Lo amo”, “Hasta a mí me dio miedo. Me identifico con Firulais”, “Pobrecito el perrito”, “Qué divino”, fueron algunos de los comentarios.

El clip ha conseguido casi 4 millones de reproducciones en Twitter y el usuario que lo publicó fue @irazasdeperros.