Conoce a Nahir Lorenzetti: La tikoker que se hizo viral por pedir que alguien la mantenga

TikTok se ha convertido en una red social muy versátil en la que las personas no solo pueden hacer bromas y videos entretenidos, sino que también permiten dar a conocer algunos casos de superación o de historias difíciles en todo el mundo. En Argentina, por ejemplo, una tiktoker se ha hecho muy controversial en los últimos días por un video en donde apareció llorando y pidió a sus seguidores que alguien la mantenga.

Se trata de Nahir Lorenzetti, una argentina oriunda de Rosario, Santa Fe, de 26 años. Ella es youtuber y tiktoker y dedica su tiempo completo a las redes sociales donde comparte detalles de su vida privada.

Al principio se hizo conocida por TikTok, pero luego muchos medios de prensa han rebotado la noticia con su video en donde hacía aquella descabellada petición.

“Necesito que alguien me mantenga porque no me gusta trabajar. Yo siento que nací para otra cosa”, expresó la tiktoker mientras lloraba desconsoladamente.

Lo que no muchos usuarios saben es que Nani Unu, otro de los nombres por la que es conocida, fue diagnosticada por esquizofrenia hace algunos años y por eso es que ha tenido algunos comportamientos extraños.