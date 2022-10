Venezolana se gradúa como piloto y es bautizada con aceite de avión en curioso ritual

¡La bañaron! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una venezolana que tuvo que pasar por una extraño ritual que le hicieron sus familiares tras haberse graduado como piloto.

Ciertamente, el profesional de aviación tiene una responsabilidad muy grande, pues a su cargo están miles de personas que esperan llegar a su destino a salvo. Por ese motivo, para manejar un avión se necesitan muchos años de estudios, tal y como lo hizo esta joven extranjera que recibió un extraño bautizo por el logro.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, la muchacha venezolana fue bañada con aceite de avión en todo su cuerpo, especialmente su cabello. Incluso, uno de los hombres utilizó una tijera para cortarle un mechón y hacer más épico el ritual.

Por esa razón, el clip no tardó en volverse viral en las redes sociales. Por su parte, los cibernautas no tardaron en manifestarse y felicitar a la mujer por su hazaña a pesar de la inusual bienvenida que recibió por graduarse.

“Imagínate a nosotros, los médicos. Ya me veo bañado en sangre con placenta”, “Felicitaciones, bella. Sé que el cabello no importa nada. Lograste alcanzar tu meta y eso es lo importante”, “Lo que más me dolió fue el cabello”, fueron algunos comentarios.

El video ha logrado más de 12 millones de visualizaciones en TikTok y la usuaria que lo publicó fue @cynjyr.