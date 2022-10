Guns N’ Roses: usuarios de TikTok comparan la voz de Axl Rose con la de Mickey Mouse

La gira de Guns N’ Roses por Latinoamérica los traerá a Lima este 8 de octubre. En medio de las expectativas, cuando la banda visitó Brasil para su concierto, usuarios de TikTok compararon la voz en vivo del cantante Axl Rose con la del personaje icónico de Disney, Mickey Mouse. ¿No crees que puedan sonar similares? Mira estos videos.

Mickey Mouse canta Guns N’ Roses

En uno de los videos de TikTok más compartidos, primero exponen el video en vivo de la presentación de Guns N’ Roses en Brasil, en el momento en que la banda entona su famoso tema “Welcome to the jungle”, y luego muestran un video de Mickey Mouse con Axl Rose aún cantando de fondo.

Pero la comparación Axl Rose con Mickey Mouse no sería justa si no se comparan más temas. Por eso, otras cuentas probaron con su hit más famoso, “Sweet child o’ mine”.

Y, por si quedaban dudas, aquí está un tema más suave: “November rain”. ¿Cantará así Axl Rose en el concierto en Lima?

¿Por qué la voz de Axl Rose sonó como la de Mickey Mouse durante su concierto en Brasil?

Algunos usuarios sostuvieron que fue por la edad de Axl Rose. Pero el mismo cantante escribió por Twitter que es porque estaba enfermo. “Pero no de COVID”, aclaró. Ni en las respuestas a su tuit los usuarios dejaron de hacer las comparaciones.

“Quiero disculparme por estar un poco indispuesto; gracias a Dios, no por COVID. Traté de mantener mi tos entre líneas. Los amo. Gracias a los fanáticos y Rock in Rio por todo, y qué gran multitud”, explicó el cantante de Guns N’ Roses.