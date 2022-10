Profesor pregunta a su clase quién es Mario Vargas Llosa y respuesta le causa risas

Con mucha frecuencia se suelen publicar historias sobre inesperadas respuestas que reciben los maestros cuando les consultan a sus estudiantes sobre un tema en particular. Eso precisamente le ocurrió a un docente, el cual publicó en su cuenta de Twitter el hecho que acaparó todas las miradas en la popular red social.

José Lorente, profesor de bachillerato y especialista en Filosofía Hispánica, preguntó a uno de sus alumnos quien era Mario Vargas Llosa. Al ser un personaje internacional y ganador de un Premio Nobel de Literatura en el 2010, el pedagogo pensó que ya lo conocían, pero no pudo resistir la risa al escuchar la peculiar respuesta.

“Ya ha pasado. He preguntado en una clase de bachillerato si sabían quién era Vargas Llosa y me han contestado que el novio de la Preysler”, detalló este docente en el tuit que no tardó en convertirse en viral.

El maestro publicó la historia en sus redes sociales y obtuvo gran cantidad de comentarios. Foto: captura de Twitter/@Joselorent

El profesor aseguró que las nuevas generaciones conocen más al escritor peruano por su faceta personal que por la profesional. Incluso, dentro de la clase se debatió sobre la vida amorosa de la socialité y madre del conocido cantante Enrique Iglesias.

Los tuits que publicó Lorente generaron una ola de comentarios. Una de sus seguidoras escribió “El otro día, dos estudiantas de primero de carrera (una de ellas de Sociología) no sabían quién era Preysler. Eso es mucho peor. Tuve que darles una clase magistral, obviamente, incluyendo árbol genealógico Iglesias Falcó Boyer Preysler”.

El maestro publicó la historia en sus redes sociales y obtuvo gran cantidad de comentarios. Foto: captura de Twitter/@Ebaezan

PUEDES VER: Mujer echa aceite a un comedero de pájaros para que las ardillas no se puedan llevar la comida

Profesor ingresa a Universidad de Lima y se sorprende al ver que hay un local de Bembos

Después de dos años de virtualidad, un docente de la Universidad de Lima volvió a dictar clases presenciales y se sorprendió al descubrir, en el campus de dicha casa de estudios, una empresa peruana de comida rápida, pero no cualquiera, sino una de las mejores.

Alvaro Palacios, quien más allá de ser docente universitario es fotógrafo y director audiovisual, grabó para su cuenta de TikTok un local de la cadena peruana de comida rápida Bembos, dentro de la Universidad de Lima, con la decoración que caracteriza a la empresa.