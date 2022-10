Se escapa del trabajo para ir de paseo y queda en shock al encontrarse con su jefe en el avión

¡Qué mala suerte! Un nuevo video se ha convertido viral en TikTok. En esta ocasión, la protagonista de la historia fue una joven que faltó a su trabajo para viajar y escaparse de la rutina, pero no contó con que se encontraría con su jefe en el mismo avión.

Ciertamente, la muchacha pensó tener el plan perfecto para disfrutar de unas vacaciones adelantadas. Sin embargo, jamás imaginó que se volvería tendencia en internet tras encontrarse en una situación más que embarazosa mientras estaba en pleno vuelo.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, la joven apreciaba el panorama desde la ventanilla antes de que el avión despegue cuando toda su paz se perturbó al ver a su jefe por los pasillos. Este la miró fijamente y le hizo una señal de advertencia.

El momento no tardó en viralizarse en redes sociales. Por esa razón, los cibernautas no dejaron pasar la oportunidad para escribir cientos de mensajes hilarantes al respecto. Asimismo, contaron sus experiencias en las que se vieron en situaciones parecidas.

“Espero que no le hayas dicho que ibas al hospital”, “Tranquila, amiga. Yo me fui a otra ciudad con el mejor amigo de mi novio y mi suegro me vio”, “Eso dice, y al final es para ocultar que se fueron juntos”, “No pudo tener más mala suerte en la vida”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

“Como cuando te escapas y te encuentras a tu jefe en el mismo vuelo”, dice la descripción del clip compartido por la usuaria @klizthbc, el cual ha conseguido más de siete millones de reproducciones en TikTok.