Mujer intenta sacar los ‘pasos prohibidos’ con un joven en una fiesta, pero pasa lo impensado

¡Tuvo mala suerte! Un nuevo video se ha hecho viral en TikTok. Esta vez, la protagonista de la historia fue una mujer peruana que tuvo un terrible percance mientras intentaba bailar con un muchacho en una fiesta.

Ciertamente, la muchacha acudió a un evento importante a la que la invitaron. Por esa razón, no dudó en ponerse un vestido y usar unos tacones para la ocasión. Sin embargo, nunca se imaginó lo que le pasaría en medio del festejo.

Según las imágenes compartidas en la plataforma, la joven disfrutaba de un grato momento al lado de un joven cuando, de pronto, tuvo un problema con su calzado. No obstante, a pesar del dolor, decidió seguir mostrando sus mejores pasos.

El momento fue registrado por uno de los presentes, quien no dudó en publicarlo en redes sociales. Ante eso, los cibernautas escribieron cientos de hilarantes mensajes y algunos hasta se identificaron con ella al asegurar que pasaron por lo mismo.

“Lo disimuló como los dioses”, “A mí me pasó muchas veces”. “Ay, qué dolor”, “Para ir a una fiesta no se deben poner tacos si no saben usar”, “Yo viendo hasta el final pensando que uno de ellos se iba a caer”, fueron algunos de los comentarios.

“Eso debió doler”, dice la descripción del video, que está por llegar al millón y medio de reproducciones en TikTok. La usuaria que lo publicó fue @pamelitharuiz.