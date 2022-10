Joven acude a su centro de votación con su DNI amarillo y casi se queda sin sufragar

Como se sabe, el último domingo 2 de octubre se realizaron las Elecciones Municipales y Regionales en todo el Perú. Si bien son solo los mayores de edad quienes tienen la posibilidad de emitir su voto por su candidato favorito, muchos menores anhelan poder disfrutar de esta experiencia. Aunque muchos ya superan los 18 años, aún no tienen el DNI azul, por lo que es casi imposible que sufraguen.

Por ejemplo, según la cuenta de TikTok @cuentita28, cuando intentó ir a su mesa, no la dejaron votar, puesto que aseguraron que ella era una menor de edad por llevar un DNI amarillo.

No contenta con la respuesta, pudo acercarse a hablar con uno del personal de la ONPE, por lo que se llevó su DNI para verificarlo y comprobar que decía la verdad.

Al rato, el encargado regresó y le devolvió su documento para confirmarle que sí estaba en su derecho de votar, lo que generó todo tipo de comentarios positivos en TikTok.

Los usuarios, por su parte, han contado muchas situaciones similares en las que no han podido ser capaces de votar porque tienen 17.

“Toda mi familia me decía: ‘¿Tú no vas a votar?’, porque ellos saben que tengo el azul, pero todavía tengo 17″, “Hoy también fue mi primera vez, me puse bien nervioso”, se lee en los comentarios.