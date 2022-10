Venezolana que se hizo viral por bailar música de la selva: “Me siento como una peruana más”

Llegar a la fama no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. En ese sentido, Zhang Yiming fundó la aplicación TikTok, en 2016, para que cualquier persona pueda conseguir popularidad rápidamente. Ciertamente, la aplicación se empezó a utilizar masivamente en medio de la pandemia por la COVID-19. Este es el caso de Gusdalia Becerra, la tiktoker venezolana que se viralizó por bailar música de la selva en la ciudad de Lima.

Conocida en redes sociales como Daliyogui, esta joven extranjera se dedica a realizar contenido acerca de sus clases de yoga y da consejos de vida saludable. Aquello lo promociona a través de su cuenta de Instagram como @daliyogui, desde hace siete años, y en la app china como @daliyogui6, desde que empezó el confinamiento en 2020. La diferencia es que en esta última hace clips con más variedad de temas.

La República logró conversar con la tiktoker que, hasta el momento, tiene más de 67.000 seguidores en la plataforma y casi 800.000 visualizaciones ha alcanzado su video en el que danza música de la selva en Miraflores.

—¿Cómo reaccionaste al percatarte de que habían hecho una noticia sobre tu video?

—Yo estaba trabajando en Magdalena en una feria, cuando, de pronto, me enviaron una captura de pantalla acerca de la noticia. Al principio, me dio un poco de vergüenza, pero luego entré a TikTok y noté que automáticamente tuve 5.000 nuevos seguidores. Incluso, mucha gente me escribió desde el extranjero porque la nota les salía como sugerencia en Google.

—¿Cuál fue tu primer trabajo al llegar a nuestro país?

—Mi primer trabajo fue como mesera en un restaurante, luego fui azafata, anfitriona. También trabajé en atención al cliente de teléfonos. Pero al cumplir mi primer año aquí, recién pude dar mis clases de baile árabe a las mujeres en un gimnasio. Yo tenía pensado reunir un poco de dinero e irme a Chile, pero con el tiempo me enamoré de Perú y decidí vivir aquí.

—¿A qué te dedicas actualmente?

—Yo soy profesora de yoga, personal trainer y también doy asistencia médica. Por esa razón, promociono mi trabajo a través de Instagram. En cambio, en TikTok, desde que empezó la pandemia, he estado bien activa por ahí.

—¿Cómo fue el choque cultural que tuviste al llegar al Perú?

—Todos me han dicho que me he adaptado muy rápido. Tuve la fortuna de cruzarme con buenas personas. Mi jefe me ha tratado espectacular, igual mis vecinos. Hago lo que amo, lo sigo haciendo. Hay migrantes aquí que antes hacían una cosa y ahora hacen otras cosas. Yo amo el baile y por eso he conectado tanto en Perú.

—¿Y a tu actual pareja también lo conociste bailando?

—(Risas) A él lo conocí aquí, es peruano. Sinceramente, nos conocimos gracias a las redes sociales. Él también es influencer. Me apoya mucho, así como yo también lo hago con él. Solemos intercambian contenido porque hacemos cosas parecidas.

—¿Aceptarías trabajar en un reality de televisión como “Esto es guerra”?

—Sí, estoy abierta a las posibilidades que se presenten. Eso me ayudaría a ser más conocida, que es lo que deseo porque quiero llegar más a las personas para influenciar en ellas y tengan así una vida más saludable. Todos los que me conocen saben que soy una persona muy activa y que me gusta ayudar a la gente.

—¿Considerarías hacer contenido en OnlyFans?

—No, nunca (risas). Yo respeto las decisiones de los demás, cada quien depende de su ética y de sus valores. Hay que ser libres y que cada uno haga lo que desee o le guste. Yo no juzgo a nadie. Sin embargo, jamás entraría a OnlyFans.

—¿Cómo te ves tú en el futuro?

—Me veo como influencer, con marcas fitness, con el yoga, baile. Ese es mi nicho. Es decir, todo lo que tiene que ver con la vida saludable. Quiero influenciar en las personas para que tengan una vida más sana. Eso es lo que gusta hacer. En TikTok, he variado un poco mi contenido con respecto al baile. Mi secreto ha sido bailar en el lugar en el que esté, como Pozuzo, Oxapampa, Cieneguilla, Ica, etc. Por el momento, no he considerado nacionalizarme, pero sí me siento como una peruana más.

Este es el video con el cual Gusdalia Becerra se viralizó en TikTok.