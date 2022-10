Perrito le hace compañía a su dueña frente a una fuerte lluvia y no se separa de su lado

A través de las redes sociales, miles de usuarios son testigos de los hechos más ocurrentes, divertidos y sorprendentes. En esta ocasión, se ha vuelto tendencia un emotivo video que muestra el noble gesto que tuvo un perrito hacia su dueña luego de percibir que se encontraba triste. ¿Ya lo viste?

Este travieso can se robó halagos en las redes sociales, pues las imágenes muestran cómo una joven sale de su vivienda y se sienta en el suelo de la calle mientras ocurre una fuerte lluvia. Al parecer, la joven se encontraba desanimada por alguna situación.

De inmediato, un perrito apareció en la escena y decidió hacerle compañía. Se sentó a su lado y trató de acercarse para no dejarla sola en ningún momento. Pese a que no se sabe en dónde fue grabado este corto clip, miles de usuarios no tardaron en reaccionar con emotivos mensajes.

“Este perro vale oro”, “Entre más conozco a la gente, más quiero a mi perro”, “Ellos sí saben qué es lealtad, cosa que al ser humano se le olvidó”, son algunos comentarios que aparecen en la publicación que ya acumula más de 97.000 likes.