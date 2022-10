Perrita se roba los corazones en TikTok por la carita que pone al ser regañada por su dueña

Los animales han desarrollado la capacidad de convencer a sus propietarios con una simple mirada. Tal es el caso de una perrita que conquistó los corazones de miles de usuarios en TikTok al cambiar rotundamente su rostro tras ser regañada por una travesura.

A través de una publicación realizada en la cuenta @Makeupsaldana, se mostró el preciso instante en que una mujer regañaba a su mascota por molestar a su compañera de vivienda.

La joven le decía que no le iba a dar ninguna galleta por haber pretendido morder a su amiga. Cuando la chica le dijo que la iba a castigar muy fuerte, la canina solo atinó a poner una tierna carita, cerrando sus ojitos y lamiéndose el hocico, con el que no logró convencer a su furiosa propietaria, pero sí a la mayoría de seguidores de la popular red social, que solo le pedían a la mujer no reñirla más y darle mucho cariño.

Como era de esperarse, el clip ya ha logrado más de 6,4 millones de visualizaciones y miles de comentarios de los usuarios en TikTok.

“El perro: ‘si cierro los ojos no escucho’”, “El perrito: no oigo, no oigo, soy de palo”, “No sé a quién mordió, pero se sigue saboreando”, “Su cara es lo mejor”, “Sus ojitos chinitos”, “La perra: y si mejor le hago que no es conmigo la conversación”, fueron algunos divertidos mensajes que dejaron en la publicación.

Perrito aprende a orinar sin ensuciar la casa: ahora alza la patita encima de un balde

Los animales se han convertido en grandes aprendices. Cuando les enseñan a realizar ciertos trucos, los ensayan a la perfección, como sucedió con un perrito cuyo video no tardó en convertirse en viral en TikTok.

El protagonista de este nuevo viral fue un pequeño can que aprendió a usar un balde como baño para miccionar y evitar que su dueña se dedique a la engorrosa tarea de limpiar varias veces la casa.