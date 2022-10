Albañil causa sensación al hacer los pasos de Michael Jackson en plena obra de construcción

¡No tuvo miedo al peligro! Un nuevo video se ha vuelto viral en Twitter. En esta ocasión, el protagonista de la historia fue un albañil que quiso dejar de lado un momento sus labores para bailar al mismo estilo de Michael Jackson.

Ciertamente, es más que común ver divertidos clips que los obreros hacen para distraerse un poco de la dura jornada de trabajo, tal y como en este caso, en donde uno de ellos realiza una coreografía del Rey del pop en medio de la construcción.

Según las imágenes compartidas en las redes sociales, el albañil hizo un alto a sus labores para mostrar todo su talento y bailar la canción “Smooth criminal” de Michael Jackson encima de una plataforma metálica que colocó encima de un socavón.

Dado que el suceso se viralizó en internet, los cibernautas no desaprovecharon la oportunidad para escribir cientos de hilarantes mensajes. Asimismo, elogiaron la capacidad que tuvo el hombre para hacer una coreografía tan complicada en un espacio reducido.

“Un buen ambiente laboral”, “Se les ve tan felices”, “Vi un segundo y pensé que se iba a partir, luego me di cuenta de que no era una tabla y se me pasó”, “Los pasos prohibidos”, fueron algunos de los comentarios con más reacciones.

El video se ha vuelto tendencia en Twitter y el usuario que lo publicó fue @google_bizarro, el cual suele subir contenido acerca de bloopers o curiosidades de las personas.