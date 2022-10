Mexicano reacciona tras probar por primera vez Inca Kola: “No sé por qué en México no hay”

El Perú siempre se ha caracterizado por ser un país rico en gastronomía ante los ojos del mundo. Aunque son sus platos típicos los que llaman más la atención de las personas de otros países, existe una gaseosa emblema que con su peculiar “sabor a chicle” ha cautivado muchos paladares. Se trata de la icónica gaseosa amarilla, más conocida como Inca Kola. Si bien esta bebida es común para los peruanos, para los extranjeros es una experiencia completamente nueva.

Esto ha sido evidenciado con un reciente video subido por un tiktoker mexicano, quien asegura que esta gaseosa es de las más ricas que alguna vez ha probado.

PUEDES VER: Joven se pone a bailar reggaetón con la baranda del ómnibus y todos los pasajeros cantan y la aplauden

Se trata de un video publicado por el usuario @ElVegasPlay, quien cuenta con más de 74.000 seguidores en TikTok y le ha dedicado un video de un minuto a la Inca Kola.

En el clip se escucha al mexicano reclamar por el hecho de que esta gaseosa peruana no existe en su país natal y asegura que hará un movimiento para que las empresas la puedan llevar a México.

“Está riquísima. No sé por qué en México no hay. Había escuchado de ella, pero no mames, está buenísima. Yo voy a hacer una campaña para que esta cosa la lleven a México, porque se los juro está buenísima”, sentenció el mexicano.