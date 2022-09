Se acercaron a unos animales que parecían inofensivos, pero acabaron siendo ‘atacados’

Miles de usuarios en las redes sociales han quedado impresionados al ver un reciente video viral publicado en TikTok. Estas imágenes dan cuenta de cómo decenas de personas son víctimas, a diario, del irreverente comportamiento de algunos animales. ¿Ya lo viste?

En el clip compartido por la página de TikTok @padre_enfurecido se puede ver una recopilación de divertidos momentos protagonizados por animales que sorprendieron a sus visitantes.

No solo son los niños quienes tienen el anhelo de acercarse a un gran león o aun caballo para tener una foto o simplemente vivir la experiencia de estar cerca de un animal no doméstico. Muchos adultos también comparten dicha ilusión.

Es por ello que en el video se aprecia cómo una joven intenta acercarse a un caballo para tomarse una foto, sin imaginar la reacción que tendría el animal. Al parecer, a este no le gustó que un humano intente acercarse e hizo de todo para ‘espantarla’.

Las imágenes compartidas en TikTok acumulan millones de reproducciones, así como miles de likes y comentarios, sobre todo de usuarios que compartieron experiencias parecidas. “El último fue realmente aterrador, hasta me exalté un poco”, “Recuerden, los animales no son juguetes”, “Entiendo el de los leones, me pasó igual”, fueron algunos de ellos.