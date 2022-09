Mesera enfurece con cliente que le dejó el 10% de su consumo en propina y causa polémica en redes

Miles de usuarios en las redes sociales han quedado impactados al ver un reciente video viral subido a la plataforma. Se trata de la inusual experiencia de una joven mesera de Estados Unidos. Su reacción ante el trato de un cliente provocó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

Emma, como se llama la mujer, decidió utilizar su cuenta de TikTok para mostrar su enojo. Ella asegura que un cliente al que atendió solo le dejó el 10% de su consumo en propina, lo cual le pareció muy poco.

¿La razón? Esta joven asegura que dicho comensal le expresó en todo momento que estaba haciendo un gran trabajo y que era muy amable. Esto le hizo creer que le daría una buena cantidad de propina, pero, al parecer, nada ocurrió como ella esperaba.

PUEDES VER: Madre castiga a su hijo quitándole su celular y él destroza toda su casa como protesta

“Si me dices activamente ‘Hiciste un gran trabajo’ y luego me das una propina del 10%, voy a querer pelear contigo”, dijo la muchacha bastante molesta. Tras publicar su video, recibió una ola de críticas en TikTok, pues muchos aseguran que el porcentaje que recibió en propina no estaba mal.

Al notar los comentarios, la joven eliminó su video y compartió uno nuevo en el que explicaba las razones de su enfado. “Quería hacerle saber a la gente que creo que o entienden cuán horrible es la industria del servicio después de la pandemia. Antes de eso, iba al trabajo y un 90% de mis mesas me dejaban un 20% de propina. Pero ahora solo ocurre la mitad de las veces. No sé qué cambió”, dijo.