“Kuky, no te cases, por favor”: joven cuelga un cartel para impedir que su exnovio se comprometa

En las redes sociales se han publicado una serie de propuestas de matrimonio que han cautivado los corazones de los cibernautas. Esta vez, un singular cartel colocado en una calle acaparó todas las miradas y a la vez generó gran cantidad de comentarios porque pedía a un muchacho que no se case. La imagen, como era de esperarse, no tardó en convertirse en viral en Facebook.

Los protagonistas de esta nueva historia de amor son dos exenamorados que, al parecer, se separaron y tomaron caminos distintos. No obstante, uno de ellos no quería dejar al gran amor de su vida y se atrevió a colgar un enorme cartel para pedirle que no se casara.

“Kuky, por favor, no te cases”, señalaba la pancarta, y llevaba como firma “tu bebito fiu fiu”. Los vecinos de la ciudad de La Banda, en Santiago del Estero, en Argentina, se llevaron gran sorpresa al encontrar esta enorme banderola en medio de la calle.

La imagen ha logrado miles de visualizaciones en redes sociales. Foto: composición LR/captura de Facebook/@Julietavfm

La cuenta @Julietavfm publicó la imagen que se ha convertido rápidamente en viral en Facebook y ha logrado gran cantidad de comentarios, entre los que pidieron que el amor del “bebito fiu fiu” no se case.

“No te cases, Kuky, ¿sabes lo que vale un cartel de esos?”, “Ay, ciudad de La Banda, romántica y hermosa”, “Cuna de poetas y cantores”, son solo algunos mensajes que dejaron los usuarios en la curiosa publicación.